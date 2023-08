Devido à decisão da Libertadores, Flamengo e Fluminense podem ter jogos transferidos do Maracanã

Rio - Pela segunda vez desde que a Libertadores passou a ser decidida em jogo único, o Maracanã será palco da final da competição. De acordo com informações do portal "GE", a Conmebol desejará que o estádio fique sendo preparado por 30 dias, antes da decisão do torneio. Essa medida deverá impactar diretamente, Flamengo e Fluminense na disputa do Brasileiro.

O Flamengo e o Fluminense deverão ter que transferir pelo menos três jogos cada um para outro local. O Rubro-Negro não deverá poder atuar no Maracanã contra o Vasco, no dia 21 de outubro, esse duelo deverá ser em Brasília, contra o Bragantino, no dia 28 de outubro, e no Santos, no dia 1º de novembro. Já o Tricolor não irá poder encarar o Botafogo, no dia 7 de outubro, no Corinthians, no dia 18 de outubro, e contra o Goiás, no dia 25 de outubro.

O fechamento do Maracanã não irá atrapalhar Flamengo ou Fluminense caso as equipes avancem na Libertadores. A data limite da semifinal acontece antes deste período. Além disso, a final da Copa do Brasil, que pode contar com presença do Rubro-Negro acontece em setembro, com isso, o estádio estará disponível.