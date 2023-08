Ex-jogador do Flamengo está 'abandonado' e sem clube para disputar temporada europeia, diz jornal

Rio - Fora dos planos do Real Madrid, o atacante Reinier, de 21 anos, está vivendo uma situação delicada em relação a próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o brasileiro está abandonado, já que também não encontrou uma equipe para defender por empréstimo.

Reinier foi contratado junto ao Flamengo, porém, não teve chances no Real Madrid. O atacante foi emprestado ao Borussia Dortmund, da Alemanha, e não se destacou. O mesmo aconteceu com o Girona, da Espanha, na temporada passada.

Com contrato até junho de 2026, o jogador deverá ser novamente emprestado, mas precisará arrumar um clube. Reinier não tem mais a opção do futebol brasileiro, já que a janela de transferências se fechou. Ele recebeu sondagens no meio do ano, mas recusou.

De acordo com a publicação, a preferência de Reinier é continuar no futebol espanhol, porém, existe a possibilidade ele seguir na Europa, mas atuando em ligas de outros países.