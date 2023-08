Bayern aumenta oferta por Harry Kane e define prazo ao Tottenham para resposta

Inglaterra - A novela entre Bayern de Munique, Tottenham e Harry Kane parece estar chegando nos seus capítulos finais. O clube bávaro sinalizou com uma nova proposta de 100 milhões de euros (R$ 535 milhões) pelo atacante e definiu um prazo para até o final da tarde desta sexta-feira (04) para o presidente dos Spurs, Daniel Levy, responder. As informações são do jornal britânico "The Telegraph".

Kane é sonho do clube bávaro desde o início da janela de transferências e é um dos únicos clubes com chances reais de contratar o inglês. O Real Madrid, que também desejava a contratação do atacante, agora foca suas atenções à Mbappé, de saída do PSG. Além disso, o Tottenham deixou claro que não negociará o artilheiro com rivais da Inglaterra, como o Manchester United.

O grande entrave na negociação, entretanto, é o presidente do Tottenham, Daniel Levy. Segundo a imprensa europeia, as conversas entre Bayern e Kane já estão encaminhadas e as duas partes aguardam um "ok' do mandatário inglês para concretizar a contratação.

Revelado pelas categorias de base do Tottenham, Harry Kane é o maior artilheiro da história do clube e da seleção inglesa. Pelos Spurs, são 280 gols em 435 jogos. Já pela Inglaterra são 58 gols em 84 jogos.