Nas cores verde e amarela, clube europeu lança camisa em homenagem à jogadores brasileiros

Espanha - Nesta sexta-feira (4), o Deportivo La Coruña-ESP lançou seu novo segundo uniforme que será utilizado pelo time durante a temporada 2023/24. A camisa, nas cores verde e amarela, fazem alusão à seleção brasileira e são uma homenagem aos campeões do mundo em 1994, Bebeto e Mauro Silva, que atuavam pelo clube na época.

Lançada em parceria com a Kappa, fornecedora de materiais esportivos do La Coruña, a coleção se chama "A DÉ Brasil". Na parte interna da gola, a camisa traz desenho da silhueta em azul e branco de Mauro Silva e Bebeto comemorando um gol no mapa da América do Sul. Inclui também um carimbo com o nome da camisa e a data 17/07/1994, dia em que o Brasil conquistou o tetra da Copa do Mundo.



Com direito a muito samba no pé, ritmo tipicamente brasileiro, o La Coruña publicou, em suas redes sociais, o vídeo de lançamento do novo uniforme. Confira: