Barcelona busca estrela do Bayern de Munique para substituir Dembelé

Com a ida de Ousmane Dembélé para o PSG, o Barcelona já se movimenta em busca de um substituto para o francês.



De acordo com o jornal Bild, da Alemanha, com a 'injeção' de dinheiro com a venda de Dembélé e a possível ida de Kessié ao Al Hilal, da Arábia Saudita, o Barça se permitiria sonhar com a contratação de Leroy Sané .

A publicação ainda indica que o Bayern estaria disposto a negociar o atacante de 27 anos, porém, Sané ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro na equipe.



Na última temporada, Sané atuou pelo Bayern em 44 jogos, marcou 14 gols e deu 10 assistências.



No clube desde 2020, o atacante alemão tem contrato com os bávaros até junho de 2025.