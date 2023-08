Copa do Mundo Feminina: onde assistir às partidas das oitavas de final deste sábado

Nova Zelândia - As oitavas de final da Copa do Mundo Feminina começarão neste sábado, 8. Pelo fuso horário brasileiro, acontecerão três jogos no dia. Por isso, abaixo, saiba quais são e onde assisti-los.

SUÍÇA x ESPANHA

Esta partida colocará frente a frente a primeira colocada do Grupo A (Suíça) e a segunda colocada do Grupo C (Espanha). As duas seleções medirão forças no Eden Park, em Auckland (NZL), às 2h (de Brasília). A transmissão fica por conta do "Fifa+", da "CazéTV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".

JAPÃO x NORUEGA

O jogo colocará frente a frente a primeira colocada do Grupo C (Japão) e a segunda colocada do Grupo A (Noruega). As duas seleções se enfrentarão no Estádio Regional de Wellington, em Wellington (NZL), às 5h (de Brasília). A transmissão fica por conta da "CazéTV", no YouTube, e da plataforma de streaming "Fifa+".

HOLANDA x ÁFRICA DO SUL

O confronto colocará cara a cara a primeira colocada do Grupo E (Holanda) e a segunda colocada do Grupo G (África do Sul). As duas seleções jogarão no Estádio de Futebol de Sydney, em Sydney (AUS), às 23h (de Brasília). A transmissão do jogo será exclusiva da "CazéTV" e do "Fifa+".