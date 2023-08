CBF pretende ouvir Marta e outras jogadoras antes de bater o martelo sobre futuro de Pia

Rio - Após a campanha decepcionante na Copa do Mundo, com a eliminação ainda na fase de grupos, a CBF não tem pressa para definir o futuro da técnica Pia Sundhage. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, pretende conversar com as jogadoras antes de tomar qualquer decisão sobre a técnica sueca. A informação foi dada inicialmente pela ESPN.



A ideia de Ednaldo é ouvir a opinião das principais lideranças da Seleção, como Marta, Tamires, Debinha e Bia Zaneratto. Ele quer entender se as atletas querem ou não a permanência de Pia. A estratégia é parecida com a que foi usada na time masculino após a saída de Tite.



Pia Sundhage tem contrato com a CBF até meados de 2024, após as Olimpíadas de Paris. A treinadora foi bastante criticada pelo desempenho do Brasil no Mundial.