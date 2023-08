Pia deseja permanecer, mas depende do aval de presidente da CBF

Rio - O futuro de Pia Shundage no comando da seleção brasileira ainda é incerto. Porém, a treinadora sueca já manifestou o desejo de permanecer no cargo. Segundo a jornalista Joanna De Assis, do canal SporTV, a técnica mandou uma mensagem para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pedindo para continuar o trabalho.

Pia Shundage tem contrato até agosto de 2024. Durante a Copa do Mundo de 2023, o presidente Ednaldo Rodrigues chegou a manifestar o interesse pela permanência da treinadora até os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, mas mudou o discurso após a eliminação na fase de grupos e afirmou que iria tomar a decisão "de cabeça fria".

O Brasil foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de 2023. Na campanha, a seleção brasileira venceu Panamá por 4 a 0, perdeu para a França por 2 a 1 e empatou sem gols com a Jamaica. A técnica Pia Sundhage e sua comissão técnica deixaram a Austrália, sede do Mundial, na última sexta-feira (4) e retornaram para Suécia.