Com a presença de Matheus França, Crystal Palace vence amistoso dos times de Textor

Londres - Com a presença do novo reforço Matheus França, o Crystal Palace, da Inglaterra, venceu o Lyon, da França, por 2 a 0, neste sábado (5), no estádio Selhurst Park, em Londres, no amistoso das equipes do empresário americano John Textor. Jeffrey Schlupp e Odsonne Édouard marcaram os gols da vitória do time inglês.

O atacante Matheus França foi apresentado para a torcida horas antes da bola rolar no Selhurst Park. O Crystal Palace pagará cerca de 20 milhões de euros fixos (R$ 107,6 milhões) pela joia do Flamengo. Além disso, a negociação também conta com possíveis bônus, que podem chegar a 5 milhões de euros (R$ 26,9 milhões).

Matheus França, de 19 anos, subiu para o profissional em 2021. Na temporada atual, jogou 28 jogos, fez três gols e deu uma assistência. Com a camisa do Flamengo, foram 53 partidas e nove gols, além das conquistas dos títulos da Libertadores e Copa do Brasil conquistados no ano passado. Na base, venceu o Brasileiro e Copa do Brasil sub-17.

Outro velho conhecido do futebol carioca que esteve em campo no amistoso entre Crystal Palace e Lyon foi o atacante Jeffinho, ex-Botafogo. O jogador entrou no segundo tempo pela equipe francesa, que ainda deixou o lateral Henrique, ex-Vasco, no banco. O Crystal Palace estreia na temporada 2023/2024 no dia 12 de agosto, enquanto o Lyon encara o Strasbourg no dia 13.