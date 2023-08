Vídeo: goleiro faz mágica e tira serpentina enorme da boca antes de defender pênalti

México - Nesta sexta-feira (4) o Tigres, do México, entrou em campo para enfrentar o Vancouver Whitecaps, do Canadá, pelas oitavas de final da Leagues Cup. Com o empate no tempo normal, a partida foi para a decisão nos pênaltis . Nahuel Guzman , goleiro dos mexicanos, resolveu fazer um truque de mágica para distrair o cobrador.

Antes de jogador do Vancouver cobrar o pênalti, Guzman fez um truque de mágica tirando uma serpentina enorme da sua boca na intenção de distrair o adversário. A tática do goleiro funcionou e o jogador perdeu o pênalti, chutando a bola bem nas mãos do arqueiro. Veja o vídeo:

"Não tente entender o Nahuelismo, apenas desfrute dele", escreveu o perfil oficial do Tigres.



As imagens rapidamente chamaram atenção do mundo da bola, e a atitude do goleiro começou a ser reproduzida por todo o globo. Guzman foi protagonista nas cobranças de pênaltis e ajudou sua equipe a avançar às quartas de final na Leagues Cup.



Além de ser inusitado, o lance chamou atenção pelo momento envolvendo 'provocações' dos goleiros nas cobranças de pênalti. Após Dibu Martínez, arqueiro da seleção argentina, usar diversas táticas para distrair os cobradores na última Copa do Mundo, a FIFA instaurou uma lei que proíbe essas distrações. Guzman então resolveu inovar.