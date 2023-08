Manchester City anuncia a contratação de zagueiro mais caro da história

Inglaterra - O Manchester City anunciou na manhã deste sábado (5) a contratação de Josko Gvardiol, ex-RB Leipzig. O clube inglês desembolsou 90 milhões de euros (R$ 484,2 milhões) pela chegada do defensor croata, que assinou contrato válido até meio de 2028.

Com esse valor astronômico, Gvardiol ultrapassou Harry Maguire e se tornou o zagueiro mais caro da história. Em 2019, o Manchester United desembolsou 87 milhões de euros (R$ 467 milhões atualmente) ao Leicester City pelo jogador da seleção da Inglaterra.

Além disso, Gvardiol se tornou a segunda contratação mais cara da história do Manchester City, atrás do inglês Jack Grealish, que custou 117,5 milhões de euros (R$ 631,4 milhões atualmente).

Gvardiol, de 21 anos, é considerado uma dos defensores mais promissores do mundo. Titular da Croácia durante a Copa do Mundo do Catar, no ano passado, inclusive contra o Brasil, o zagueiro atuava pelo RB Leipzig desde 2021, quando foi contratado junto ao Dínamo de Zagrebe. Ao todo, foram 87 partidas pela equipe alemã, cinco gols e três assistências.