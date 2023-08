Com times mistos, Fluminense e Palmeiras estão escalados para duelo no Maracanã

Rio - Em confronto direto pelo G-4, Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta dos compromissos na Copa Libertadores no meio da semana, os treinadores Fernando Diniz e Abel Ferreira escolheram escalar times mistos.

Terceiro melhor mandante do Brasileirão, o Fluminense defende a invencibilidade de novos jogos em casa com: Fábio; Samuel Xavier, David Braz, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Daniel e Leo Fernández; Arias, John Kennedy e Cano. O zagueiro Nino e o volante André estão suspensos, enquanto Felipe Melo, Lima, Ganso e Keno foram poupados.

Já o Palmeiras, quarto melhor visitante do campeonato, tenta encerrar o jejum de quase dois anos contra o Fluminense com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Jaílson, Richard Ríos e Luís Guilherme; Jhon Jhon, Endrick e Breno Lopes. Jogadores como Piquerez, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu não viajaram.

O Fluminense é um dos melhores mandantes do Brasileirão. Ao todo, foram nove jogos diante da própria torcida, seis vitórias e três empates. No Maracanã, foram oito jogos, seis vitórias e dois empates (o Flu jogou uma partida no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e empatou contra o Atlético-MG). O Palmeiras, por sua vez, é o quarto melhor visitante e sofreu apenas uma derrota longe de casa.

No ano passado, Fluminense e Palmeiras empataram por 1 a 1 nos dois turnos do Brasileirão. No primeiro, o jogo marcou a segunda partida do técnico Fernando Diniz no comando da equipe. Já no returno, com o trabalho de Diniz já consolidado, nova igualdade. A última vitória tricolor sobre os palmeirenses aconteceu em novembro de 2021, por 2 a 1, no Maracanã.