Real Madrid desmente boatos sobre possível saída do presidente Florentino Pérez

Rio - Florentino Pérez não está de saída do Real Madrid. Em meio aos boatos sobre uma possível saída do presidente merengue, o clube emitiu uma nota oficial neste sábado (5) para desmentir as informações. O atual mandato é válido até 2025.

Os rumores sobre uma possível saída de Florentino Pérez da presidência do Real Madrid surgiram após a mudança do nome do centro de treinamento. O local deixará de se chamar "Ciudad Deportiva Valdebebas" e passará a ser nomeado de "Ciudad Deportiva Florentino Pérez".

A situação era considerada por alguns como "presságio" de uma saída de Florentino Pérez. Apesar do clube ter desmentido a informação, a imprensa espanhola ainda repercute nomes de prováveis substitutos, como o atual vice-presidente esportivo e ídolo do clube Emilio Butragueño.

Florentino Pérez se elegeu pela primeira vez em 2000 e ficou no cargo até 2006. Ele foi responsável pela criação do time dos "galácticos", com contratações de nomes como Zidane, Beckham e Ronaldo. Neste período, conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

Apesar do sucesso financeiro, o Real Madrid não conquistou o resultado esperado dentro de campo e Florentino Perez foi demitido do cargo em 2006. Ele retornou em 2009 após vencer uma nova eleição e iniciou uma nova era, desta vez com sucesso também dentro de campo.

Nos primeiros atos após reassumir a presidência do Real Madrid, Florentino Pérez contratou Cristiano Ronaldo e Kaká. Na era Cristiano Ronaldo, o Real Madrid conquistou quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes e duas vezes o Campeonato Espanhol.

Mesmo após a saída de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid seguiu vitorioso. Comandados por Vini Jr e Benzema, o clube merengue faturou a Liga dos Campeões em 2021/22. Ao todo, Florentino Perez conquistou seis títulos da competição continental ao longo das suas duas passagens como presidente.

Confira a nota oficial do Real Madrid:

"Em resposta a um boato que surgiu em algumas redes sociais, afirmando que o presidente Florentino Pérez estaria pensando em deixar o cargo de presidente do clube, o Real Madrid CF gostaria de informar que esses rumores são categoricamente falsos e devem-se a certos interesses e que não tem nada a ver com a realidade. E na próxima Assembleia Geral dos Sócios Representantes do Real Madrid não haverá pauta para discutir o nome da Cidade Real Madrid."