Rapinoe lamenta pênalti perdido e elogia Marta: 'Nunca vi nada igual'

Na manhã deste domingo (06), a atual campeã da Copa do Mundo Feminina, Estados Unidos, foi eliminada da atual edição do torneio para a Suécia, após perder nas penalidades. Megan Rapinoe, astro da seleção e campeã de dois mundiais com as americanas, isolou um dos pênaltis. Após o fim da partida, a atacante de 38 anos lamentou a cobrança perdida.

"É uma piada. Perder nos pênaltis. Isso é difícil. Foi uma ótima atuação, estou muito orgulhosa do grupo. Achei que tínhamos ótimo controle do jogo, fomos capazes de tirar o que elas construíram, levar perigo. A goleira foi fantástica. Não conseguimos ter qualidade no último terço. É o que acontece às vezes. É difícil, com certeza", afirmou Rapinoe.

"É por isso que tenho esse sorriso no meu rosto. Você está brincando comigo. Vou perder o pênalti... honestamente, não me lembro a última vez que perdi. Tem um longo tempo. Acho que em 2018. Mas é assim que acontece. Definitivamente pensei sobre isso antes. É sempre uma possibilidade quando entra. Mas achei que ia conseguir. Pensei que todas fossem e que Alyssa salvaria cada uma delas. Pensei que seria ótimo. Então, sim, iria me apresentar e tentar", complementou.

A jogadora de 38 anos anunciou, no início da temporada, que se aposentaria do futebol no final do ano. Agora, eliminada de sua última Copa do Mundo, Rapinoe refletiu sobre a situação e se emocionou. A americana aproveitou o momento para elogiar Marta, que também disputou seu último Mundial nesta edição.

"Escutei o que ela falou outro dia. Eu sinto isso por ela. Pelo que ela fez pelo jogo, pela maneira como ela joga. A alegria com que ela joga. Nunca vi nada igual. Sobre o discurso dela de viver o jogo em um momento melhor do que quando ela começou me sinto parte do time que fez isso. Estou muito orgulhosa disso. É sempre triste sair . É algo que eu amo fazer e faço desde que eu era criança. Mas sinto que me aposento com um sorriso no meu rosto sabendo do incrível espaço que o jogo (feminino) está, sabendo de quanto impacto eu pude causar, quando sucessos pude ter. Estou muito agradecida', concluiu.

Rapinoe é considerada uma das maiores da história do futebol feminino. Ela foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2019, conquistou duas Copas do Mundo com os Estados Unidos e ganhou uma medalha de ouro, nas Olimpíadas de 2012.