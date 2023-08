Vasco dá fim a jejum de quase cinco meses em São Januário

desde 9 de março, encerrando longo jejum.

O Vasco respira aliviado pela vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio no Brasileirão e também por voltar a vencer em São Januário. Isso foi possível porque, finalmente, o Cruz-Maltino conseguiu fazer um gol em seu estádio, o que não acontecia, encerrando longo jejum.

Há quase cinco meses, o Vasco venceu o Bangu por 2 a 0, gols de Gabriel Pec, aos cinco minutos, e Pedro Raul, aos 47 do segundo tempo, pelo Campeonato Carioca. E precisou outro centroavante estrear para encerrar o jejum de sete jogos.



Desde aquele duelo, o Cruz-Maltino disputou seis partidas oficiais e um amistoso, com um empate e seis derrotas sem balançar redes. A única vitória em casa no período foi sobre o Cuiabá, por 1 a 0, no Luso-Brasileiro.



Agora, os vascaínos, que ficaram sem poder ir a São Januário nas últimas três partidas e devem poder retornar à arquibancada contra o Atlético-MG, esperam que a má fase em casa dê lugar a uma sequência positiva para ajudar a sair da zona de rebaixamento.



Confira os jogos de jejum do Vasco em São Januário



0x0 (5x6 nos pênaltis) ABC - Copa do Brasil

0x2 Athletic-MG - Amistoso

0x1 Bahia - Brasileirão

0x1 Santos - Brasileirão

0x1 Goiás - Brasileirão

0x1 Cruzeiro - Brasileirão

0x2 Athletico-PR - Brasileirão