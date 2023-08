Após classificação do Inter Miami, Tata Martino exalta Lionel Messi: 'Melhor do mundo'

EUA - Equipe de Lionel Messi, o Inter Miami sofreu, mas se classificou para as quartas de finais da Leagues Cup, ao eliminar o FC Dallas nos pênaltis, após o empate por 4 a 4 no tempo normal. O técnico Tata Martino exaltou a qualidade do craque argentino e o chamou de melhor do mundo.

"Temos o melhor jogador do mundo. Isso não pode ser ignorado. Quando temos nossos momentos, o time é letal. Porém, nossa equipe ainda pode evoluir bastante", disse o comandante argentino.

Lionel Messi fez dois gols no tempo normal e ajudou a equipe a buscar o empate. Questionado sobre a condição do time do Inter sem o argentino, Tata preferiu desconversar e relembrou equipes que o craque comandou na sua carreira.



"Essa pergunta sempre é feita nos lugares onde ele está. Alguém pode apostar em como seria o Barcelona sem Messi, como seria a seleção argentina sem Messi ou em qualquer lugar onde ele esteve? Felizmente, nós o temos, e hoje ele mais uma vez mostrou que é um jogador extremamente importante", concluiu.