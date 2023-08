Afastado, Mbappé fica fora de treino do PSG na França, diz jornal

astro francês não foi reintegrado ao grupo e continua treinando em separado.

O primeiro treino do PSG após a turnê de pré-temporada pela Ásia, realizado nesta segunda-feira (7), não contou com Kylian Mbappé, alvo do Real Madrid e causador de grande desconforto no clube parisiense nesta janela de transferências. Depois de não viajar com o restante do elenco ao Japão e à Coreia do Sul , onde foram disputados amistosos, oe continua treinando em separado.

Ao lado de outros jogadores atualmente fora dos planos, Mbappé treinou pela manhã. Já o grupo principal trabalha sob o comando do técnico Luis Enrique no período da tarde. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", uma fonte interna afirmou que o clube "não muda sua estratégia e se projeta apenas com jogadores comprometidos com a instituição".



O periódico também diz que o Real Madrid ainda não fez uma oferta oficial ao PSG, pois está esperando o atacante manifestar aos dirigentes do clube francês o desejo de se transferir.



Mbappé tinha até 31 de julho para ativar uma cláusula contratual que estenderia seu vínculo até 2025, mas preferiu não acioná-la. Com isso, o contrato termina em junho de 2024 e ele pode assinar pré-contrato com outro clube a partir do final deste ano.



Desde que o jogador de 24 anos comunicou que não iria renovar, o PSG tem convivido com o medo de perder um dos maiores astros do futebol mundial sem nenhum retorno financeiro.



Nos últimos dias, a imprensa francesa noticiou que o clube teria oferecido uma ampliação de contrato até 2025, com valores maiores do que os estabelecidos pela renovação automática e com a garantia de transferência no final da temporada 2023/2024.



Dessa forma, Mbappé jogaria mais um ano pelo time parisiense e o clube que o contratasse teria de pagar o valor da rescisão.



O PSG estreia no Campeonato Francês no sábado (12), às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Lorient no Parque dos Príncipes.