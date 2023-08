Tottenham rejeita proposta de R$ 530 milhões por Harry Kane

Londres - O Tottenham, da Inglaterra, recusou uma nova proposta do Bayern de Munique, da Alemanha, pelo centroavante Harry Kane. O clube alemão ofereceu cerca de 100 milhões de euros (R$ 530,3 milhões), além de bônus, mas teve a oferta rejeitada pelos ingleses pela terceira vez, segundo o "The Athletic".

Kane já tinha acordo verbal com o Bayern de Munique, mas o Tottenham rejeitou a nova tentativa. Após a terceira rejeição, o clube alemão deve buscar novas alternativas para a posição. A janela de transferências fecha no dia 1 de setembro na Alemanha.

Harry Kane, de 30 anos, tem contrato com o Tottenham até junho de 2024. A partir da próxima janela, o centroavante poderá assinar pré-contrato com qualquer clube. O jogador retornou aos treinamentos de pré-temporada normalmente com o elenco do Tottenham no dia 12 de julho.

O Tottenham estreia oficialmente no Campeonato Inglês pela temporada 2023/24 no próximo domingo (13), contra o Brentford, às 10h (de Brasília), fora de casa. A tendência é que Harry Kane seja titular e participe normalmente dos jogos com a equipe.