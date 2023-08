Barcelona deseja antecipar chegada de Vitor Roque, do Athletico

Curitiba - Após perder Dembélé para o Paris Saint-Germain, o Barcelona acenou com a vontade de buscar a antecipação da chegada do atacante Vitor Roque em caso de eliminação do Athletico-PR nas oitavas de final da Libertadores.

A equipe espanhola ficará de olho na partida desta terça-feira (8), às 21h (de Brasília), na Ligga Arena. Na ida, em La Paz, na Bolívia, o Furacão perdeu para o Bolívar pelo placar de 3 a 1. O cenário, no entanto, independente do resultado, é complicado para o Barça. As informações são do "ge".

Isso porque a diretoria do clube paranaense, em um primeiro momento, sequer estuda antecipar a transferência de seu principal jogador. Vitor Roque está nos planos até o fim de 2023 para liderar mais uma classificação para a principal competição do continente.

Em 2024, o Athletico completará 100 anos de vida e conta com o atacante para ir à mais uma Libertadores. Caso caia na temporada atual, o Furacão irá com força no Brasileirão para terminar entre os seis melhores times.

A ida de Vitor Roque para o Barcelona foi firmada para o início da temporada 2024/2025 do futebol europeu. O clube espanhol comprou 80% dos direitos econômicos por 40 milhões de euros (R$ 213,4 milhões), mais bônus, impostos e taxas, que podem fazer a negociação chegar à casa dos R$ 400 milhões. O jogador assinará até o meio de 2031.