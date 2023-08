Futsal: Seleção brasileira é convocada para a disputa da Copa das Nações

Rio - Nesta segunda-feira (7), o técnico Marquinhos Xavier, divulgou a lista de convocados da seleção brasileira de futsal que vai disputar a Copa das Nações no mês de setembro. Dentre os destaques da lista está o pivô Ferrão, do Barcelona-ESP, eleito por três vezes o melhor do mundo. Confira a lista:

GOLEIROS



Roncaglio - Royal Sporting (BEL)



Léo Gugiel - Benfica (POR)



Willian Felipe Dorn - Joinville



FIXOS



Marlon - El Pozo (ESP)



Neguinho - Atlântico



Lucas Gomes - Magnus



ALAS



Marcênio - Royal Sporting (BEL)



Dyego Zuffo - Barcelona (ESP)



Felipe Valério - El Pozo (ESP)



Matheus - Barcelona (ESP)



Arthur - Benfica (POR)



Diego Nunes - Benfica (POR)



PIVÔS



Pito - Barcelona (ESP)



Ferrão - Barcelona (ESP)



Rocha - Benfica (POR)

A competição é organizada pela CBF em conjunto com a Prefeitura de Sorocaba. As seleções convidadas foram divididas em dois grupos com três equipes cada, onde o líder e o vice-líder avançam para a semifinal. O Brasil fica no Grupo A junto com a Arábia Saudita e o Japão. Por sua vez, o Grupo B terá Colômbia, Irã e Paraguai.

www.totalticket.com.br Os ingressos para os jogos vão custar entre R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) e podem ser adquiridos pelos sites: www.magnusfutsal.com.br

O coordenador de futsal da CBF, Lavoisier Freire, garantiu que os países convidados vão jogar com força máxima e afirmou que o objetivo da competição é poder aproximar o torcedor da Seleção.



"O Brasil e as demais seleções participarão com força máxima. Essa será a última grande competição antes das eliminatórias para a Copa do Mundo, em 2024. Será também uma oportunidade única para o público acompanhar de perto os melhores jogadores do mundo e aproximar a Seleção Brasileira de Futsal do povo brasileiro", disse.

Em tempo: o Brasil estreia na Copa das Nações no dia 13 de setembro, contra o Japão. No dia seguinte, enfrenta a Arábia Saudita.