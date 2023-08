PSG anuncia contratação por empréstimo de joia portuguesa

Rio - O Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira (7) a contratação do atacante Gonçalo Ramos, ex-Benfica. O jogador português, de 22 anos, chega por empréstimo de um ano com opção de compra. Ele é o sétimo reforço do clube francês para a temporada 2023/24.

O valor de compra não foi revelado, mas a imprensa francesa especula em torno de 80 milhões de euros (R$ 430 milhões). Na última temporada, Gonçalo Ramos fez 27 gols e deu cinco assistências em 47 jogos pelo Benfica.

"Estamos muito felizes por dar as boas-vindas a Gonçalo Ramos como novo atacante na nossa família PSG. O Gonçalo é um jogador internacional fantástico, que é jovem, tem fome e luta pela equipe. É este tipo de jogadores que são o futuro da nossa grande instituição", disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

Gonçalo Ramos disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele entrou em campo como titular na vitória por 6 a 1 sobre a Suíça, nas oitavas de final. Na ocasião, ele substituiu Cristiano Ronaldo, que foi barrado pelo treinador Fernando Santos, e marcou três vezes.