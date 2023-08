F1: Carlos Sainz assina pré-contrato com a Audi e deixará a Ferrari em 2025

Rio - Carlos Sainz parece estar com os dias contados na Ferrari. O piloto espanhol, de 28 anos, teria assinado um pré-contrato com a montadora alemã Audi para 2025, segundo informações do jornalista português Luis Vasconcelos no site Auto Action.

A Audi vai entrar na Fórmula 1 como fornecedora de motores da Sauber a partir de 2026, ano que marca a instauração do novo regulamento com combustíveis sustentáveis e maior uso de energia elétrica nas unidades de potência. A montadora alemã já estaria conversando com Sainz desde abril.

O pré-contrato, no entanto, não garante a contratação. O acordo garante apenas a prioridade sobre o piloto. Carlos Sainz tem contrato com a Ferrari até o fim de 2024, assim como o seu companheiro de equipe Charles Leclerc, e não descarta uma renovação.

A parceria da Audi com a Sauber foi confirmada em outubro de 2022, dois meses depois de a Alfa Romeo revelar que vai encerrar o acordo com a Sauber na categoria ao fim de 2023. A partir de 2024, a construtora alemã vai gradualmente assumindo o comando da equipe suíça.

Em 2026, a Audi vai se tornar uma equipe completa na Fórmula 1. A montadora, que já competiu na Fórmula E, vai produzir motores na F1 sob vigência do futuro regulamento de unidades de potência. O projeto inclui o desenvolvimento dos motores na base da montadora alemã, em Neuberg.