Copa do Mundo Feminina: saiba onde assistir aos últimos jogos das oitavas de final

Austrália - Nesta terça-feira, 8, serão conhecidas as duas últimas seleções classificadas para as quartas da Copa do Mundo Feminina 2023. Por isso, abaixo, veja quais serão os jogos das oitavas de final do dia e onde assistir aos confrontos.

COLÔMBIA x JAMAICA

Esta partida colocará frente a frente a primeira colocada do Grupo H (Colômbia) e segunda colocada do Grupo F (Jamaica). As duas seleções se enfrentarão no Estádio Retangular de Melbourne, em Melbourne (AUS), às 5h (de Brasília). A transmissão fica por conta do "Fifa+", da "CazéTV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".



FRANÇA x MARROCOS

O jogo colocará cara a cara a primeira colocada do Grupo F (França) com o segundo colocado do Grupo H (Marrocos). As duas seleções medirão forças no Estádio Hindmarsh, em Adelaide (AUS), às 8h (de Brasília). A transmissão da partida será exclusiva da "CazéTV" e do "Fifa+".

VEJA COMO ESTÃO AS CHAVES DA COPA DO MUNDO FEMININA

Espanha x Holanda

Japão x Suécia



Austrália x França ou Marrocos

Inglaterra x Colômbia ou Jamaica