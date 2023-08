Inter Miami rescinde contrato de goleiro que questionou chegada de Lionel Messi

Miami (EUA) - O goleiro Nick Marsman teve o contrato rescindido pelo Inter Miami nesta segunda-feira (7). Em junho, durante entrevista à "ESPN", o arqueiro, de 32 anos, contestou a contratação de Lionel Messi, mostrando preocupação quanto à estrutura da equipe para receber o craque argentino. As declarações não foram bem aceitas por David Beckham, dono da franquia da Major League Soccer, que encerrou o vínculo.

"Pessoalmente, eu acho que o clube não está preparado para a chegada do Messi. Nós temos um estádio temporário, as pessoas podem entrar no gramado, nós vamos ao estádio sem qualquer segurança. Eu espero que ele venha, mas eles não estão preparados", disse o goleiro, na época.

De acordo com o jornal "The Sun", o Inter Miami pagou todas as verbas rescisórias previstas e aproveitou determinação da MLS para que tal situação aconteça uma vez por temporada. No clube desde 2021, Nick Marsman disputou 29 partidas.

Lionel Messi chegou correspondendo ao investimento feito pela franquia estadunidense. Em apenas quatro jogos, todos pela "Leagues Cup", o craque argentino marcou sete gols e comanda a campanha que, até o momento, levou o Inter Miami até as quartas de final.