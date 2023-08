PSG: pai de Neymar nega que o filho tenha pedido para deixar o clube

França - O pai e empresário de Neymar Jr negou que o filho tenha comunicado ao PSG que quer deixar o clube francês . A declaração foi dada nesta segunda-feira, 7, ao site "PL Brasil".

"Não tenho como confirmar uma notícia que não aconteceu. L'Equipe sendo L'Efake", disse Neymar da Silva Santos, que também é o agente do jogador.

ENTENDA O CASO

Ainda conforme o periódico, Neymar esteve com o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, no último domingo e externado o desejo de ser negociado na atual janela de transferências.

DE VOLTA AOS GRAMADOS

Neymar ficou parado por mais de cinco meses por causa de uma no tornozelo direito. O atacante se machucou em fevereiro e passou por cirurgia em março. Assim, perdeu o restante da temporada passada.

Durante a pré-temporada do PSG, ele finalmente retornou aos gramados. O primeiro jogo desde a lesão foi na vitória sobre o Jeonbuk Motors por 3 a 0, na Coreia do Sul, em partida amistosa. O duelo aconteceu na última quinta-feira, e o brasileiro fez dois gols e deu uma assistência.