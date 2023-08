Cessão temporária do Maracanã deve ser renovada novamente à dupla Fla-Flu

Rio - A cessão temporária do Maracanã deve ser renovada mais uma vez para a dupla Fla-Flu. Isso porque falta tempo hábil para o processo de licitação, que ainda está sob a análise do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas.

Dessa forma, nos bastidores, já se prevê a continuidade da administração de Flamengo e Fluminense. A informação é do site "ge".

Na reta final de abril, a dupla assinou a renovação de cessão temporária do estádio por mais 180 dias . O atual Termo de Permissão de Uso (TPU), portanto, se encerrará durante o mês de outubro - dias antes da final da Libertadores.

Vale lembrar também que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE) chegou a dizer que esta cessão deveria ser a última sem concorrência pública. No entanto, segundo o site, a forte tendência é de que Flamengo e Fluminense sigam à frente da gestão.