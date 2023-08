Reforço mais caro do Chelsea passa por cirurgia e desfalcará por quatro meses

Londres - O Chelsea tem um desfalque importante para o início da temporada 2023/24. Reforço mais caro do clube na janela de transferências, o atacante Christopher Nkunku sofreu uma lesão no joelho, passou por cirurgia nesta terça-feira (8) e desfalcará o time por quatro meses, de acordo com o jornal britânico "The Telegraph".

Christopher Nkunku se lesionou durante o empate entre Chelsea e Borussia Dortmund, no último dia 2, em amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos. O atacante francês levou a pior numa dividida e deixou o campo mancando. O jogador, de 25 anos, custou 60 milhões de euros (R$ 322 milhões) aos cofres do Chelsea.

Na última temporada, o Chelsea sofreu com problemas de lesões e fez a sua pior campanha no Campeonato Inglês desde 1992, ficando de fora das competições continentais. Após realizar uma severa reformulação no elenco, os Blues se preparam para estrear diante do Liverpool, em Stamford Bridge, pela primeira rodada da competição.

O atacante francês era um desejo antigo do Chelsea. Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Alemão na temporada 2021/22, quando marcou 35 gols e deu 16 assistências pelo RB Leipzig. Na temporada passada, marcou 23 vezes e contribuiu com oito assistências.