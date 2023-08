Pochettino veta possível contratação de Neymar no Chelsea

Londres - Após Neymar manifestar o desejo de sair do Paris Saint-Germain ainda nesta janela, possíveis interessados como Barcelona, da Espanha, e Chelsea, da Inglaterra, já se movimentaram. Apesar do desejo dos mandatários dos clubes, os treinadores se mostraram contrários a chegada do craque e geraram empecilho em uma possível negociação com os franceses pelo brasileiro.

Xavi Hernández, do Barcelona, foi o primeiro a não manifestar interesse em contar com o retorno de Neymar ao Barcelona. Já nesta terça-feira (8) foi a vez do treinador Maurício Pochettino, do Chelsea, também fechar as portas. Segundo a imprensa britânica, o comandante argentino acredita que o craque brasileiro não seria interessante para o esquema que deseja implantar no clube londrino.

Neymar jogou ao lado de Xavi no Barcelona e ambos foram campeões da Liga dos Campeões em 2015. O craque brasileiro também foi treinado por Pochettino no Paris Saint-Germain em 2021/22. Além da falta de encaixe com o esquema tático dos treinadores, o alto salário de Neymar também pode ser um problema na negociação com outros interessados.

O craque brasileiro, de 31 anos, tem contrato com o PSG até junho de 2027. Atualmente, tem vencimentos de cerca de 697 mil euros (R$ 3 milhões) por semana. Recuperado de uma grave lesão sofrida no tornozelo após a Copa do Mundo de 2022, Neymar voltou a jogar na pré-temporada do clube francês e chegou a marcar gols e contribuir com assistências.