F1: Hamilton enaltece evolução da Mercedes após mudança no carro

Rio - A Mercedes surpreendeu no ano passado com um conceito de sidepods zero, mas dentro das pistas não obteve o resultado que imaginava e viu os rivais como a Red Bull e Ferrari passarem na frente. Em 2023, a equipe alemã decidiu dar uma nova chance, mas voltou atrás ainda no início da temporada e obteve uma melhora imediata.

Desde a mudança no design do W14, a Mercedes conquistou quatro pódios, além de uma pole position com Lewis Hamilton na etapa da Hungria. O piloto britânico, heptacampeão da Fórmula 1, destacou o ganho de rendimento da equipe desde o pacote de atualização que foi lançado em Mônaco, e mostrou confiança por um futuro melhor.

"Temos dado grandes passos. Acho que o maior passo que demos foi quando chegamos a Mônaco, e o carro progrediu muito desde então. Temos um melhor entendimento de onde posicionar o carro. Tem sido muito mais consistente, pódios, resultados no top 5, o que é ótimo. No geral, estamos tendo uma confiabilidade incrível e sólida. Há muitas e muitas partes boas", disse Hamilton.

Apesar da evolução, Hamilton ainda vê coisas para melhorar no carro. O heptacampeão acredita que ainda precisam trabalhar no equilíbrio do carro e implementar maior carga aerodinâmica para ter uma disputa acirrada com Aston Martin, Ferrari e McLaren. Ao mesmo tempo, a Mercedes tenta olhar para o próximo ano e voltar a disputar títulos com a Red Bull.

"Estamos muito focados em conseguir o segundo lugar para o time (no Mundial) de construtores, e estou tentando o terceiro (entre pilotos). Não sei quanto desenvolvimento será feito na segunda parte da temporada, mas acho que vai haver movimento", finalizou Hamilton.

A Fórmula 1 volta no dia 27 de agosto com a etapa da Holanda, em Zandvoort. Será a 13ª etapa do ano. O atual bicampeão Max Verstappen lidera o mundial de pilotos, enquanto a Red Bull está na frente na disputa dos construtores. Atualmente, Hamilton é o quarto colocado entre os pilotos. Já a Mercedes ocupa o segundo lugar de equipes.