Astro da NBA solta a voz em show do Paramore e viraliza; assista

Califórnia - Um dos melhores jogadores da NBA na atualidade, o armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, surpreendeu os fãs da banda Paramore durante um show nesta última segunda-feira (7), na Califórnia, nos Estados Unidos. O jogador, de 35 anos, subiu ao palco e soltou ao voz ao lado da vocalista Hayley Williams, que chegou a ficar surpresa com a desenvoltura do convidado.

Stephen Curry foi chamado ao palco durante a canção "Misery Business", um dos maiores sucessos da banda americana de rock, que está em turnê mundial. Após um hiato de cinco anos, Paramore retornou aos palcos e chegou a passar pelo Brasil em março deste ano, com shows no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi a quarta vez que realizaram show em solo brasileiro.

Steph Curry singing Misery Business with Paramore = good content pic.twitter.com/p63C7bylxJ — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) August 8, 2023

O show que contou com a presença de Stephen Curry foi realizado na Chase Center, em São Francisco, na Califórnia. A arena é a casa dos jogos do Golden State Warriors, franquia em que o armador atua desde que entrou na NBA, em 2009. Curry esteve acompanhado da esposa Ayesha Curry. Eles têm três filhos: duas meninas, Riley e Ryan, além de um menino, Canon.

Stephen Curry disputará sua 15ª temporada da carreira na NBA. Ele é dono de quatro títulos da liga, foi uma vez o melhor das finais, duas vezes o melhor da temporada regular (uma unânime) e nove vezes selecionado para o All-Star Game, além de recordista de pontos e assistências do Golden State Warriors. Com a seleção dos Estados Unidos, foi campeão mundial em 2010 e 2014.