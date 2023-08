Time de Jorge Jesus quer oferecer salário de R$ 430 milhões por ano a Neymar

Rio - Após, Neymar entrou na mira do mundo árabe. Segundo o jornal francês “L'Equipe”, o Al-Hilal, time de Jorge Jesus, planeja oferecer um salário de 80 milhões de euros (cerca de R$ 430 milhões) por ano ao brasileiro. O valor é o dobro do que ele recebe atualmente na França.O interesse dos árabes em Neymar é antigo e ganhou força nos últimos dias., mas prefere ficar na Europa.A contratação do camisa 10 é vista como uma espécie de resposta ao Al-Nassr. Desde que o rival contratou Cristiano Ronaldo, o Al-Hilal sonha com a chegada de um nome que cause impacto parecido. Recentemente, o clube tentou a contratação de Messi, mas o argentino acabou fechando com o Inter Miami.O sonho de Neymar é voltar a defender o Barcelona, mas a situação é complexa. Além do técnico Xavi não se animar com um retorno do brasileiro, o clube espanhol passa por dificuldades financeiras.