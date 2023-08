Bayern não desiste, e prepara proposta de R$ 590 milhões por Harry Kane

Rio - O Bayern não desistiu de Harry Kane. Após o Tottenham rejeitar mais uma proposta pelo atacante, o clube alemão vai aumentar à carga pelo inglês. De acordo com informações do jornal "Sky Sports", a equipe bávara está disposta a desembolsar algo em torno de 110 milhões de euros (cerca de R$ 590 milhões)

A última oferta feita pelo Bayern foi de 100 milhões de euros (R$ 530,3 milhões). Apesar da postura do Tottenham, o clube alemão segue em busca do inglês. O atacante continua sendo a principal prioridade na hierarquia do clube bávaro, que está ciente de que o atacante inglês quer seu futuro resolvido esta semana.

O atacante, de 30 anos, foi formado nas divisões de base do Tottenham e já disputou dez temporadas pelo clube inglês. Na última, ele entrou em campo em 49 jogos, fez 32 gols e deu cinco assistências.