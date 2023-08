Torcedor morre em confusão antes de partida pela Liga dos Campeões

Atenas (GRE) - A partida entre AEK Atenas e Dínamo de Zagreb, válida pela fase qualificatória da Liga dos Campeões, que seria disputada nesta terça-feira (8), foi adiada após a morte de um torcedor em um confronto entre as torcidas dos dois clubes europeus. Um grego de 29 anos foi esfaqueado durante a briga e não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a polícia local, foram registrados diversos confrontos entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça. Além do torcedor morto, outros oito ficaram feridos. As autoridades gregas prenderam 88 pessoas, sendo a maioria de fãs do Zagreb, da Croácia, que estavam proibidos de entrarem na OPAP Arena, que não disponibilizaria ingressos para os visitantes por determinação. A Uefa lamentou o ocorrido.

"A Uefa condena veementemente os terríveis incidentes ocorridos em Atenas na noite de ontem (segunda-feira) que resultaram na perda de uma vida", disse a entidade, em comunicado.