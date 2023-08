Chelsea empresta atacante brasileiro para time da França

França - O Strasbourg, da França, anunciou a contratação por empréstimo do atacante Ângelo. O jogador, que pertence ao Chelsea-ING, assinou um contrato válido até o fim da temporada 2023/24. O clube francês faz parte do mesmo grupo norte-americano que gerencia os Blues.

O brasileiro foi comprado pelo Chelsea em junho deste ano e pagou o valor de 15 milhões de euros (cerca de R$ 81 milhões) ao Santos. O jovem, de 18 anos, esteve em campo nos amistosos de pré-temporada dos Blues, nos Estados Unidos, e agradou o técnico Maurício Pochettino. Contudo, como Ângelo não teria espaço no elenco durante a temporada, a melhor opção foi um empréstimo para que ele tivesse mais minutagem.

"Estou muito motivado com este desafio e o meu objetivo é ajudar a equipe a chegar ao topo. Também estou feliz por conhecer o futebol francês, um dos mais famosos do mundo, com um estilo de jogo que gosto e que me cai bem. Mal posso esperar para começar", celebrou o jogador.

No vídeo de anúncio, o Strasbourg destacou a chegada do atacante e fez uma citação ao escritor Paulo Coelho, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Confira: