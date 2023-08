Vídeo: Messi é flagrado 'trapaceando' para fazer gol de falta pelo Inter Miami

Estados Unidos - Lionel Messi tem mais uma vez surpreendido a todos no Inter Miami . O camisa 10 vem provando porque ainda merece o título de melhor do mundo, e em 4 jogos com seu novo time, já marcou 6 gols. No entanto, o craque foi 'flagrado trapaceando' ao marcar um de seus tentos.

Depois da Copa o Messi se assumiu de vez como Argentino kkkkkkkkkkkkk



Olha ele ganhando ângulo pra falta

pic.twitter.com/oUNBVq22lh — Sincerão (@oficialsincerao) August 8, 2023

Na vitória do Inter Miami no último final de semana, o camisa 10 marcou um golaço de falta que empatou a partida em 4 a 4, e levou a decisão para os pênaltis. Ainda em êxtase com mais uma performance espetacular de Messi, muitos não viram que o argentino 'ajeitou' a posição da bola algumas vezes antes de marcar. Veja o vídeo:

Messi pega a bola algumas vezes e a coloca mais ao lado, para que assim tenha um ângulo melhor da falta que está prestes a bater e marcar. Ninguém percebe isso durante a partida, nem os jogadores da equipe adversária, e muito menos o juiz que não manda nada voltar.



Com toques sutis, Messi coloca a bola em posição perfeita para marcar mais um golaço em sua carreira, e evitar que o Inter Miami seja eliminado da Leagues Cup. Mais cedo naquele jogo, o camisa 10 já havia marcado um gol, em uma jogada bem conhecida vindo de uma assistência de Jordi Alba.