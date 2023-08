Real Madrid faz atividade com máscara que simula efeitos da altitude

Madri (ESP) - Imagens divulgadas pelo Real Madrid de um dos treinamentos da equipe comandada por Carlo Ancelotti chamaram atenção. Com um equipamento preso na região do tórax, os jogadores usaram máscaras para um trabalho de resistência simulando efeitos de uma partida na altitude.

A atividade foi supervisionada pelo preparador físico Antonio Pintus, e todos os atletas de linha disponíveis no centro de treinamento participaram.

As máscaras utilizadas pelos jogadores dos merengues reduzem a disponibilidade de oxigênio, simulando condições de locais com altitude elevada, fazendo com que a percepção de esforço seja maior.

O Real Madrid fará sua estreia na temporada 2023/2024 no próximo sábado (12), contra o Athletic Bilbao, às 16h30 (de Brasília), no Estádio San Mamés, pela primeira rodada de LaLiga, o Campeonato Espanhol.