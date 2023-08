Com dores na coxa, Neymar não participa de treino do PSG

Rio - Vivendo uma semana de especulações sobre seu futuro, Neymar não participou do treino do PSG nesta terça-feira (8). Segundo a rádio RMC, o brasileiro sentiu dores na coxa por conta de uma pancada na atividade da última segunda (7) e foi poupado.

A ausência de Neymar acontece na semana em que o PSG estreia oficialmente na temporada. No próximo sábado, o time parisiense recebe o Lorient, no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada do Campeonato Francês. O planejamento era que o camisa 10, que ficou cinco meses afastado dos gramados por uma lesão no tornozelo, fosse utilizado pelo técnico Luis Enrique durante alguns minutos.

Quem também ficou fora do treino do PSG foi o meia Verratti. Em negociações avançadas com o Al-Hilal, o jogador italiano teria contraído um vírus que acabou o afastando.