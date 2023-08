Clube inglês faz oferta milionária por Lucas Paquetá,

Inglaterra - O Manchester City, da Inglaterra, fez uma proposta para contratar o meia Lucas Paquetá. O time do técnico Pep Guardiola ofereceu 70 milhões de libras (cerca de R$ 437 milhões) ao West Ham-ING, que ainda não deu uma resposta, mas deve pedir um valor maior pelo jogador. As informações são do portal italiano "TuttoMercato".

Paquetá é um sonho antigo do City, em especial de Guardiola. Quando o ex-Flamengo ainda era jogador do Lyon-FRA, a equipe inglesa tinha o brasileiro como opção numa possível saída de Bernardo Silva, o que não se concretizou. Por sua vez, o West Ham investiu 51 milhões de libras na contratação do atleta, que é um dos principais nomes da equipe após a saída de Declan Rice para o Arsenal-ING.

Atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City se reforçou com apenas dois jogadores para a temporada 2023/24. Trata-se do zagueiro Gvardiol e do volante Kovacic.

Aos 25 anos, Paquetá foi revelado na base do Flamengo e estreou nos profissionais em 2016. Já em 2018, o meia se transferiu para o Milan-ITA, onde atuou por duas temporadas antes de chegar ao futebol francês para jogar no Lyon. Desde o ano passado no West Ham, o brasileiro marcou sete gols e deu cinco assistências em 41 jogos disputados. Por lá, ele foi campeão da Liga Conferência da Uefa.