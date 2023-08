Joia decide na reta final, e Barcelona vence o Tottenham pelo Troféu Joan Gamper

Barcelona - O Barcelona conquistou o Troféu Joan Gamper nesta terça-feira (8) com a vitória pelo placar de 4 a 2 sobre o Tottenham. A partida foi disputada no Estádio Olímpico Lluís Companys, casa da equipe espanhola enquanto o Camp Nou passa por reformas. O destaque do jogo foi o jovem Lamine Yamal, de apenas 16 anos, que participou de todos os gols no segundo tempo.

A conquista do torneio amistoso não veio com facilidade. Após abrir o placar logo no início com Lewandowski, aos três minutos, o Barça cedeu a virada. Skipp aproveitou rebote aos 24 e, aos 36, completou de cabeça para dar vantagem aos Spurs.

Pelo lado do Tottenham, o atacante Harry Kane, astro da equipe, não foi a campo. Ele negocia sua saída do clube e tem proposta do Bayern de Munique para jogar no Campeonato Alemão a partir da temporada 2023/2024.

A reação do Barcelona só começou aos 35 minutos da segunda etapa, e o jovem Lamine Yamal, de apenas 16 anos, foi decisivo. Em sua primeira participação, ele serviu Ferran Torres para deixar tudo igual. Depois, a joia participou das jogadas dos gols marcados por Ansu Fati e Ezzalzouli.

O Barcelona estreia no Campeonato Espanhol no domingo, contra o Getafe, às 16h30 (Brasília), fora de casa. O Tottenham, por sua vez, fará seu primeiro jogo na Premier League no dia seguinte, às 10h, contra o Brentford.