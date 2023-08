Na Argentina, torcedores do Newell's Old Boys fazem gestos racistas em direção a corintianos

Argentina - Na noite desta terça-feira, 8, a torcida do Corinthians foi alvo de ataques racistas por parte de alguns torcedores do Newell's Old Boys. Os atos em questão aconteceram no Estádio Marcelo Alberto Bielsa, em Rosário, pouco antes do jogo entre as duas equipes, válido pela Sul-Americana.

Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que um torcedor do Newell's faz um gesto em que imita um macaco e ainda arremessa um objeto em direção aos corintianos. Além disso, também é possível ouvir a palavra "mono", palavra em espanhol que significa "macaco".

Vale mencionar que, antes do jogo, o próprio clube argentino fez uma publicação nas redes sociais sobre a campanha "Basta de Racismo". Esta é uma exigência da Conmebol, que também já multou o Newell's em 100 mil dólares por um caso de racismo na partida contra o Santos.