Xavi desconversa sobre possível retorno de Neymar ao Barcelona: 'Vamos ver o que acontece'

Rio - O nome de Neymar voltou a ser notícia em Barcelona nos últimos dias, depois que o jornal "L'Équipe" afirmou que o brasileiro pediu para deixar o PSG e deseja voltar ao clube espanhol. Em entrevista coletiva, o técnico catalão, Xavi Hernández, desconversou sobre a possibilidade do atacante retornar ao Barça

"Neymar? Não posso avançar nada. O ano passado falei em nomes de jogadores de outras equipes e ficaram chateados. Vamos ver [o que acontece] daqui até final do mercado", afirmou após a vitória do Barcelona por 4 a 2 sobre o Tottenham no em jogo amistoso válido pelo tradicional Troféu Joan Gamper.

O jornal espanhol "Marca" afirmou nesta semana que o treinador do Barcelona não vê com bons olhos a volta do brasileiro neste momento. Isso porque, apesar da técnica do atleta, Xavi acredita que Neymar pode afetar o "clima bom" que reina no vestiário.

No entanto, de acordo com informações do jornal "Sport", o presidente Joan Laporta acredita que pode convencer Xavi Hernández a receber o brasileiro como reforço para a próxima temporada europeia.

O dirigente teria marcado uma reunião com o campeão mundial de 2010 para abordar a situação envolvendo o brasileiro. O Barcelona enxergaria a contratação de Neymar como uma oportunidade importante para recuperar o brilho internacional perdido nos últimos anos.