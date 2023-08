Alef Manga admite participação em esquema de manipulação e aceita devolver dinheiro

Rio - Alef Manga confessou nesta quarta-feira (9) ter participado no esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. O jogador, de 28 anos, acertou recentemente com Pafos, do Chipre. No depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) via videochamada, ele admitiu estar arrependido e se colocou à disposição para devolver o dinheiro.

Em depoimento ao STJD, Alef Manga admitiu que aceitou receber um cartão amarelo e recebeu cerca de R$ 45 mil de apostadores. Ele revelou que o esquema foi intermediado por Diego Porfírio, seu ex-companheiro de equipe. O caso ocorreu numa partida contra o América-MG, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.



"Ele (Porfírio) veio até mim no quarto, me chamou para conversar no corredor sobre voltar atrás para eu tomar o cartão amarelo. Veio conversar, eu falei que não queria fazer, mas depois acabei aceitando. Falou para mim que o rapaz ia depositar o dinheiro depois do jogo. Fomos para o jogo, aconteceu que eu tomei o cartão amarelo", disse Alef Manga.

"Eles começaram a insistir, depois no CT e no telefone, para que eu tomasse o amarelo contra o Corinthians, que o valor ia ser dobrado. Nesse caso eu falei que não queria fazer mais, estava muito arrependido pelo que fiz. Depois ele falou que, quanto mais ele juntasse jogadores para tomar cartão, ele ganhava mais dinheiro de comissão. Não sei o valor, eu não falei com os apostadores", completou.

Alef Manga é réu no processo que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro. O jogador foi acusado de ter manipulado um cartão amarelo em troca de receber R$ 45 mil reais de apostadores. Após a denúncia do MP-GO, ele foi afastado do Coritiba. Recentemente, acertou com o Pafos, do Chipre.

Além de Alef Manga, mais nove jogadores vão depor no STJD. São eles: Nino Paraíba (Paysandu), Pedrinho (Shakhtar Donetsk), Richard (Alanyaspor), Vitor Mendes (Fluminense), Nathan (ex-Avaí), Diego Porfírio (Desportivo Aliança-AL), Bryan Garcia (Independiente del Valle-EQU), Dadá Belmonte (América-MG) e Nathan (Grêmio).