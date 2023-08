Mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno anuncia entrada no OnlyFans: 'Nu artístico'

Rio - Michele Umezu, que é mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo Nazário, está com duas preparações: ela vai disputar mais um campeonato de fisiculturismo e vai entrar para o OnlyFans. O Campeonato Master Brasil Muscle Contest, acontece em novembro, em Campinas. O intuito de Michele é conseguir o Pro Card, para poder competir nos EUA e Europa.

O fisiculturismo está ligado com sua entrada no OnlyFans. "Hoje eu faço fisiculturismo e preciso mostrar o corpo o meu físico nos campeonatos. Todo tempo postar fotos posando também. Eu prefiro separar minhas publicações do meu Instagram, porque a maioria das pessoas não entendem que eu tenho que posar de biquíni, que faz parte do meu trabalho de atleta, assim como a dieta e os treinos" comenta.



Michele diz que recebia muitos pedidos para entrar nas plataformas de conteúdo adulto e entender melhor sobre elas foi fundamental para sua decisão. "Muitas pessoas falaram sobre. Eu pensei, tantas famosas fazem. Eu nunca entendi muito sobre o conteúdo, nem realmente como funcionava essa plataforma, agora eu sei que são vários estilos e tipos de materiais", que adianta o conteúdo que irá publicar: "Quero fazer muitas fotos de nu artístico com meu físico".



Ela conta com o apoio da família e dos amigos. "Utilizo meu corpo, meu físico como arte para o esporte, e tenho o apoio da minha família e meus amigos, que compreende que trabalho para conseguir um físico de competição. A arte não tem nada a ver com vulgaridade, até porque com 14 anos eu já fazia fotos e desfiles no Japão, quando eu era modelo internacional. Para modelo é normal", pontua.



A atleta diz que sua missão nas plataformas é de elevar a autoestima de mulheres normais. "Como eu, mostrando que é possível aos 40 se superar, ser profissional, sensual, mãe e atleta dona de si. E hoje eu tenho autoestima".



Michele quer produzir um conteúdo diferenciado. "Eu vejo como uma oportunidade de aproveitar o meu físico. Fazer um material diferenciado, um sensual mais fitness, artístico de corpo mais atleta, corpo mais definido", destaca ela, que 60kg, 1,72m de altura.



Ela não pretende mudar o corpo até produzir as fotos. "Quero manter o shape de campeonato com volume muscular e pouca gordura". A estudante de Biomedicina já conversou com seu primogênito, Alexander. "Meu filho não se importa. Ele me apoia. Já me apoiava no fisiculturismo. Eu já faço fotos vídeos o tempo todo em competições. Não muda muito", finaliza.