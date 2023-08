Ventilado como reforço do Vasco, argentino acerta com time da Segundona do futebol saudita

Um dos sonhos do Vasco, o atacante Luciano Vietto, de 29 anos, permanecerá no futebol saudita. Antes livre no mercado após o fim de seu vínculo com o Al-Hilal, comandado atualmente por Jorge Jesus, o argentino acertou contrato com o Al-Qadsiah, da Segunda Divisão do país.

Segundo a imprensa local, Vietto receberá sete milhões de dólares (R$ 34,3 milhões) por ano no Al-Qadsiah, uu seja, pouco mais de 583 mil dólares (R$ 2,8 milhões) por mês. O atacante era um sonho da torcida vascaína para o restante da temporada. A expectativa por sua contratação era tanta que torcedores do clube de São Januário conseguiram colocar a campanha #ViettonoVasco num telão da Times Square, uma das avenidas mais movimentadas do mundo, em Nova Iorque.

Revelado pelo Racing, Vietto tem passagens por grandes clubes da Europa, como o Atlético de Madrid, Sevilla e Sporting. Em 2020, ele foi contratado pelo Al-Hilal, e lá esteve até a última temporada. Ao todo, foram 79 jogos com a camisa da equipe árabe e 19 gols marcados.