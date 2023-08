PSG estaria pedindo cerca de R$ 800 milhões para negociar Neymar, diz jornal

Rio - A possível saída de Neymar do PSG voltou a ser tema na imprensa europeia, após o jornal francês "L'Équipe" informar que o brasileiro pediu para deixar o clube de Paris. No entanto, apesar do desejo do brasileiro, o PSG não deverá facilitar a situação. De acordo com o jornal espanhol "AS", a equipe francesa deseja algo em torno de 150 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões) pela operação. Ele tem vínculo até junho de 2027.

O desejo do camisa 10 seria de voltar ao Barcelona, porém, com esses valores o clube espanhol dificilmente faria um investimento. Uma opção, de acordo com a publicação espanhola, seria aceitar um empréstimo até junho de 2024, com obrigação de compra por parte da equipe catalã.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, observa a situação de Neymar. Segundo o "L'Équipe", o time treinado por Jorge Jesus, estaria disposto a oferecer um salário de 80 milhões de euros por ano (cerca de R$ 430 milhões por ano), praticamente o dobro do que o craque recebe na França.

Em relação ao Barcelona, o nome de Neymar não é unanimidade. O jornal espanhol "Marca" afirmou nesta semana que o Xavi Hernández, técnico do clube espanhol, não vê com bons olhos a volta do brasileiro neste momento. Isso porque, apesar da técnica do atleta, o espanhol crê que Neymar pode afetar o "clima bom" que reina no vestiário. No entanto, de acordo com informações do jornal "Sport", o presidente Joan Laporta acredita que pode convencer o comandante a receber o brasileiro como reforço para a próxima temporada europeia.