PSG insiste, faz nova oferta de renovação e recebe outro 'não' de Mbappé

Rio - Mesmo em meio ao momento conturbado, o PSG fez mais uma tentativa de renovar seu contrato com Kylian Mbappé. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube de Paris tentou, mas novamente o jovem francês, de 24 anos, recusou ampliar o vínculo que vai até junho de 2024.

Após o fim da última temporada europeia, Mbappé deixou claro para o PSG que não irá renovar seu contrato Com isso, o clube francês deixou o atacante de fora da viagem de pré-temporada na Ásia. O craque passou o período treinando no Centro de Treinamento de Poissy com outros jogadores que devem ser negociados pelo clube, como o meia Draxler e o volante Paredes.

Mbappé recebeu uma oferta bilionária do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que foi aceita pelo PSG, mas recusada pelo atacante. O desejo do jogador é se transferir para o Real Madrid. Além do clube espanhol, o Liverpool e o Chelsea teria interesse no jovem. O PSG pede 200 milhões de euros (algo em torno de R$ 1,3 bilhão) para fechar negócio.

Revelado pelo Monaco, Mbappé chegou ao PSG em 2017. Apesar de viver grandes temporadas individuais, o jovem nunca conseguiu o título da Liga dos Campeões. Com isso, o atacante deseja se transferir para o Real Madrid.