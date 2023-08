Neymar é informado que está fora dos planos do PSG

Paris - Neymar e Verratti estão fora dos planos do Paris Saint-Germain para a temporada 2023/24. Segundo a emissora "RMC Sport", os jogadores participaram de uma reunião com o técnico Luis Enrique e com o diretor Luis Campos, e foram informados que estão fora dos planos e liberados para procurarem outro destino longe de Paris.

Após a reunião com o treinador e o diretor, os jogadores não participaram do treino desta quarta-feira (9) e também foram ausências no media day do PSG. Outra ausência importante foi Kylian Mbappé, que recusou uma nova tentativa de renovação contratual. Além deles, o lateral Juan Bernat, o meia Renato Sanches e o atacante Hugo Ekitike também foram incentivados a deixar o clube.

Recentemente, Neymar manifestou o desejo de deixar o PSG ainda nesta janela de transferências. O jogador sonha com um retorno ao Barcelona, mas não tem o aval do técnico Xavi Hernández. O Chelsea também manifestou o interesse e é outra possibilidade, mas o treinador Maurício Pochettino, que trabalhou com o brasileiro no PSG, também não vê encaixe com seu esquema.

Verratti, por sua vez, tem uma proposta milionária do Al Hilal, da Arábia Saudita, que é treinado por Jorge Jesus. Uma transferência de Neymar para o futebol saudita também não é descartada. O PSG estreia na temporada 2023/24 contra o Lorient, neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela primeira rodada do Campeonato Francês.