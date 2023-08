Clube da Premier League anuncia a contratação de jogador revelado pelo Flamengo

Jogador revelado pelas categorias de base do Flamengo, o volante Vinícius Souza jogará pela Premier League. Ele foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Sheffield United, clube recém-promovido para a primeira divisão do futebol inglês.

Vinícius Souza is a Blade. pic.twitter.com/i8Nk17nRbw — Sheffield United (@SheffieldUnited) August 9, 2023 Cria das categorias de base do Flamengo, "Vinição", como era conhecido no clube, foi promovido para o time principal em 2019, onde foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Após mais uma temporada no Rubro-Negro, ele foi vendido ao Lommel SK, da Bélgica.

Na última temporada, ele foi emprestado pelo clube belga ao Espanyol, da Espanha, onde teve sua melhor temporada como profissional. Ao todo, foram 37 partidas disputadas pelo clube catalão, tendo marcado um gol e dado uma assistência.