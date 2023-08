CBF confirma presença do VAR na reta final da Série D

Rio - A reta final da Série D do Brasileirão, a quarta divisão, contará com a presença do árbitro de vídeo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou aos 16 clubes restantes na competição que os jogos de ida, marcados para este fim de semana (12 e 13 de agosto), já terão o auxílio do VAR.

Ao todo, serão 15 estádios nas oitavas de final da Série D - o Presidente Vargas, em Fortaleza receberá jogos do Ferroviário e do Atlético-CE. Até o momento, apenas o Estádio Olímpico de Goiânia, casa do Anápolis, não foi confirmado. Todos os outros estão sendo vistoriados pela entidade. As informações são do site "ge".

Uma das melhores campanhas da competição, a Portuguesa-RJ mandará seu confronto de volta pelas oitavas de final no Luso-Brasileiro contra a Patrocinense-MG.

Veja todos os confrontos das oitavas de final da Série D:

Bahia de Feira (BA) x Nacional (AM) - ida 12/8 e volta 19/8

Atlético-CE x Sousa (PB) - ida 12/8 e volta 20/8

Camboriú (SC) x Athletic (MG) - ida 12/8 e volta 19/8

Ferroviária (SP) x Anápolis (GO) - ida 12/8 e volta 20/8

Patrocinense (MG) x Portuguesa (RJ) - ida 12/8 e volta 20/8

Nacional (PB) x Ferroviário (CE) - ida 13/8 e volta 20/8

Caxias (RS) x Ceilândia (DF) - ida 13/8 e volta 19/8

Maranhão (MA) x Retrô (PE) - ida 13/9 e volta 19/8