Ex-Barcelona, Andrés Iniesta é anunciado por novo clube

Emirados Árabes - Após cinco anos e meio atuando no Vissel Kobe, do Japão, Andrés Iniesta está de casa nova. Nesta quarta (9), o jogador foi oficializado como reforço do Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com a imprensa europeia, o espanhol assinou contrato até o meio do ano que vem, com possibilidade de extensão por mais uma temporada. O espanhol chegou a ser procurado pelo Inter Miami-EUA, time de seu ex-companheiro Lionel Messi , mas optou por seguir na Ásia.

Aos 39 anos, Andrés Iniesta possui uma carreira vitoriosa. Revelado pelo Barcelona, o espanhol atuou por 16 temporadas no clube catalão e, por lá, conquistou três Mundiais de Clubes, quatro Ligas dos Campeões, nove Campeonatos Espanhóis e seis Copas do Rei. Pela seleção, o meia fez parte do bicampeonato da Eurocopa (2008 e 2012) e fez o gol decisivo na conquista da Copa do Mundo de 2010.

No Vissel Kobe desde 2018, o meio-campista conquistou apenas uma Taça do Japão, em 2019, e uma Supertaça do Japão, em 2020. Ele atuava ao lado de brasileiros, como Lincoln e Thuler, ambos ex-Flamengo, além de Jean Patric, que estava no futebol português.